Sacha Boey'den geleceği için karar

Devre arasında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gelecek sezon takımda kalmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey'den geleceği için karar
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21 Mayıs 2024 18:08
Kış transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey geleceği ile ilgili kararını verdi.

KALMAK İSTİYOR

SKY Sports'ta yer alan habere göre bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği forma süresini bulamayan Sacha Boey gelecek sezonda takımda kalmak istiyor.

Haberin detaylarında bu 23 yaşındaki Fransız sağ bekin kendisini kanıtlamak istediği ve çıkan transfer haberlerine kulak asmadığı ve gelecek sezona odaklandığı söylendi.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle 2 maçta 109 dakika süre alan Sacha Boey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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