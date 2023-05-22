Saba Lobjanidze: 'Bilmiyorum, Hayal kırıklığı oldu bu skor'

Fatih Karagümrük'te Saba Lobjanidze, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Saba Lobjanidze yaptığı açıklamada, "Bu skor çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.



Ayrıca, "Neden bilmiyorum ama hocanın istediklerini sahaya yansıtamadık. Çok üzücü bir skor oldu bizim için" ifadelerini kullandı.



