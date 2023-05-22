Saba Lobjanidze: "Bilmiyorum, Hayal kırıklığı oldu bu skor"

Fatih Karagümrük'te Saba Lobjanidze, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saba Lobjanidze: 'Bilmiyorum, Hayal kırıklığı oldu bu skor'
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22 Mayıs 2023 22:26
Fatih Karagümrük'te Saba Lobjanidze, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Saba Lobjanidze yaptığı açıklamada, "Bu skor çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

Ayrıca, "Neden bilmiyorum ama hocanın istediklerini sahaya yansıtamadık. Çok üzücü bir skor oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

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