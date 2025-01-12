Ş.Urfaspor, Erzurumspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.