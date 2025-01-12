Ş.Urfaspor, Erzurumspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0'lık skorla yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Ş.Urfaspor, Erzurumspor'u tek golle geçti
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12 Ocak 2025 15:31
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

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