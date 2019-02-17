Ryan Donk: ''Rakipleri yiyecek gibiler!''

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunanyeni transferler Marcao ve Luyindama'yı övdü.Galibiyeti değerlendiren Donk, ''Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda tamamen oyunu elinde tutan bir Galatasaray vardı. Bunun sonucunda da galip geldik.'' sözlerini kullandı.Yeni stoperler Marcao ve Luyindama'nın kendilerini çok rahatlattığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, ''Hem ofansif olarak hem de defansif olarak Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da çok faydaları oluyor.'' dedi.