Milli hentbolcu Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Süper Lig ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli hentbolcu Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 16:12
A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Süper Lig ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da orta oyun kurucu olarak forma giyen Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Milli hentbolcu Döne Gül Bozdoğan, 2022-2023 sezonunda Konyaaltı Belediyespor'da forma giydikten sonra 2023-2024'ün başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery