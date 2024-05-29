Mats Hummels: "Sadece Avrupa'da oynarım"

Borussia Dortmund'un tecrübeli oyuncusu Mats Hummels geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mats Hummels: 'Sadece Avrupa'da oynarım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 17:35
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 17:41
Adı son zamanlarda sıklıkla Beşiktaş ile anılan Mats Hummels geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

"SADECE AVRUPA'DA OYNARIM"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki Alman stoper biten sözleşmesi hakkında da konuştu.

Haziran'ın sonunda sözleşmesi bitecek olan Hummels, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

İşte Hummels'in o açıklaması:

"Şampiyonlar Ligi finali sonrasında kararımı açıklayacağım. Önümde belirlediğim 3 seçenek var. Bunlardan birisi Dortmund ile devam etmek, emekli olmak veya başka bir Avrupa ülkesinde devam etmek. Ama şunu söyleyebilirim; emeklilik buradaki en düşük şansa sahip seçenek."

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery