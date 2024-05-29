Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 16:38

Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda?

Dünya 1 numarası ve son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları, VNL'de ikinci hafta maçlarına başlıyor. Ay-yıldızlıların ikinci haftadaki ilk rakibi Almanya oldu. Almanya - Türkiye kadın voleybol maçı Teksas'taki College Park Center'da oynanacak. Türkiye ile Almanya, Kadınlar Milletler Ligi'nde 5'inci kez karşı karşıya gelirken Filenin Sultanları daha önce oynanan 4 maçın tamamını kazanmayı başardı. Antalya etabında çıktığı 4 maçın 2'sini kazanan Türkiye, puan sıralamasında 7. basamakta bulunuyor. Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya ise geride kalan maçlarda sadece 1 galibiyet elde etti. Almanya - Türkiye kadın voleybol maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Almanya - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…

Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda?
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Dünya 1 numarası ve son şampiyon Filenin Sultanları, VNL'de ikinci haftada parkeye çıkıyor. Japonya ve İtalya mağlubiyetlerini unutturmak isteyen Ay-yıldızlı temsilcimiz Almanya karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Milletler Ligi puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Antalya etabı geride kalırken VNL'de ikinci hafta ABD'de ve son hafta Hong Kong'ta oynanacak. Milletler Ligi'nde 4 kartşılaşmaya çıkan Filenin Sultanları genel tabloda 9 set kazanırken 7 seti geride tamamladı. Peki Almanya - Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın Almanya ile karşılaşacağı mücadelenin detayları…

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, ABD'de düzenlenecek ikinci hafta maçları kapsamında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Almanya - Türkiye mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın ikinci haftada oynayacağı Almanya mücadelesi TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AY-YILDIZLILARDA HEDEF İLK 8

Kadınlar Milletler Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan takımlar Tayland'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak.

Filenin Sultanları oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 7. basamakta yer alıyor.

Milletler Ligi'nde Türkiye'nin ikinci haftada karşılaşacağı Almanya ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12. basamakta.
Milletler Ligi'nde zirvede ise Polonya ve Brezilya yer alıyor. Her iki takımda Antalya etabında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Milletler Ligi'nde Tayland ve Bulgaristan'ın henüz galibiyeti bulunmazken son sırada yer alıyor.

KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- POLONYA - 12 P
2- BREZİLYA - 12 P
3-ÇİN - 9 P
4-KANADA - 9 P
5-İTALYA - 9 P
6-JAPONYA 8 P
7-TÜRKİYE 7 P
8-ABD - 6 P
9-HOLLANDA 6 P
10-DOMİNİK CUMHURİYETİ - 6 P
11-SIRBİSTAN - 3 P
12- ALMANYA - 3 P
13- FRANSA - 3 P
14-GÜNEY KORE - 3 P
15-TAYLAND 0- P
16-BULGARİSTAN - 0 P

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye
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