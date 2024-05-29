Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 17:02 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 17:02

Minecraft indirimi ne zaman bitiyor? 2024

Minecraft'ın 15. yıl dönümü şerefine başlatılan indirim kampanyası 29 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 15-29 Mayıs tarihleri arasında dağıtılan ücretsiz persona öğeleri ile Minecraft oyuncuları sevindi. İşte detaylar...

Minecraft indirimi ne zaman bitiyor? 2024
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Minecraft'ın 15. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başlatılan indirim kampanyası, 29 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu süreçte oyuncular, Bedrock sürümünün Giyinme Odası'na giderek her gün ücretsiz persona öğeleri kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Minecraft topluluğu, 15 gün süren bu etkinlikle birliktebyeni içeriklere erişim şansı yakalıyor. Kutlamalar çerçevesinde sunulan bu özel indirim ve hediyeler, oyuncuların Minecraft dünyasında daha fazla eğlenmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı.

Bu kampanya, hem eski hem de yeni oyuncular için mükemmel bir fırsat sunuyor. Minecraft'ın 15. yıl kampanyası için son tarih 29 Mayıs!

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