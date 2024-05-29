Göztepe Londra'da transfer harekatı yaptı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Göztepe'nin yönetimi Londra'daki Southampton - Leeds United finali sonrası transfer görüşmelerinde bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe Londra'da transfer harekatı yaptı
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29 Mayıs 2024 13:20
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 16:20
İngiltere'de Göztepe'nin futbol şubesini de devralan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'a finalde destek vermek amacıyla Londra'ya giden Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance, iki oyuncu için İngiliz ekibinin kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Southampton'ın tek sezonluk ara sonrası Premier Lig'e yükselmesinin ardından aynı şirket tarafından yönetilen kulüpler kaleci Mateuzs Lis ve Fransız golcü Sekou Mara transferini masaya yatırdı. Geçen sezon başında Southampton'dan kiralık olarak gelen Lis'in yeni sezonda da Göztepe'de kariyerine devam etmesi konusunda taraflar her konuda anlaştı. Göztepeli kurmayların 21 yaşındaki Fransız golcü Mara'yı da kiralık olarak sarı-kırmızılılara getirmek istediği bildirildi.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Fransa'nın Bordeaux takımından yetişen Mara, 2022-2023 sezonunda Southampton'a transfer oldu. Southampton'da Premier Lig tecrübesi yaşayan genç golcü bu sezon ise Championship'te forma giydi. Championship'te Play-Off'lar dahil 29 maça çıkan Fransız, 640 dakika süre alıp 3 gol attı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Mara'nın Süper Lig tecrübesi kazanmasına Southampton yetkililerinin de sıcak baktığı vurgulandı.

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