Deadpool 3 ne zaman çıkacak? 2024 Deadpool 3 fragmanı
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 17:29 -
Güncelleme Tarihi:
29 Mayıs 2024 17:29
Deadpool 3 ne zaman çıkacak? 2024 Deadpool 3 fragmanı
Marvel dünyasının iki ikonik karakteri Deadpool ve Wolverine, bu yaz vizyona girecek olan "Deadpool 3" filmiyle beyaz perdeye gelecek. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, sinema severler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Filmden yeni fragman yayınlandı. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak? İşte Deadpool 3 Türkçe fragmanı
Son dönemde Marvel evreni büyük değişiklikler yaşarken, Deadpool'un yeni filmiyle heyecanı canlı tutmaya devam ediyor. Hollywood'daki grevin tamamen sona ermesiyle birlikte, Deadpool serisinin üçüncü filmi için geri sayım başladı. Deadpool 3 ne zaman çıkacak?
Deadpool 3'ün çekimleri, grev öncesinde büyük ölçüde tamamlanmıştı. Grevin sona ermesiyle birlikte, çekimlerin önümüzdeki hafta yeniden başlaması bekleniyor. Henüz Disney, Marvel veya Deadpool 3 ekibi resmi bir açıklama yapmasa da, prodüksiyonun en kısa sürede devam edeceği belirtiliyor.
Deadpool 3, sadece kendi hikayesini anlatmayacak. Hugh Jackman'ın sarı kostümlü Wolverine olarak geri döneceği bu filmle birlikte, Deadpool ana Marvel Sinematik Evreni'nde de yerini alacak. Deadpool'un bu geçişiyle birlikte, mutantlar Marvel evreninde daha belirgin bir yer edinebilir.
Ryan Reynolds'ın açıklamasına göre, Deadpool 3'ün bu yaz vizyona gireceği kesinleşti. Önce 2024 Eylül'e işaret eden tahminler, grev öncesi 4 Mayıs'a çekilmişti. Reynolds'ın açıklamasıyla birlikte, filmi bu yaz izleyeceğimiz kesinleşmiş oldu.
Deadpool 3 ile birlikte serinin sonuna gelinirken, Deadpool ana Marvel Sinematik Evreni'ne adım atacak. Bu yazı, orijinal bir içerik olup kopya kontrolünden geçirilmemiştir.