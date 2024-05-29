Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi

Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Bayern Münih mutlu sona ulaştı.



RESMEN AÇIKLANDI



Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.



Vincent Kompany ise şu açıklamalarda bulundu:



"Bayern Münih ile mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Bu kulüpte çalışabilmek büyük bir onur. Bayern Münih futbol dünyasının en saygın kurumlarından biri."



96 MAÇA ÇIKTI



Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.





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