Servet Yardımcı ve Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Servet Yardımcı ve Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi
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29 Mayıs 2024 18:30
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi.

Daha önce TFF başkan adaylığını da açıklayan Servet Yardımcı, UEFA Konferans Ligi finali için bulunduğu Yunanistan'da geçtiğimiz hafta EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Dukaile ve Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi ile bir araya geldi.

Ataman ve Yardımcı'yı buluşturan sohbette, ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de yer aldığı görüldü.


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