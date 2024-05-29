Hentbol Erkekler Süper Lig sıralama etabında Spor Toto'yu 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, sezonu dördüncü sırada tamamladı.



Ligde play-off dördüncülük-beşincilik müsabakası, Spor Toto ile Nilüfer Belediyespor arasında Eskişehir'de oynandı.



Porsuk Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı, 18-14 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, sahadan 33-30 galip ayrıldı.



Bu sonuçla ligi Nilüfer Belediyespor dördüncü, Spor Toto ise beşinci sırada bitirdi.



Maç sonrası düzenlenen törende Nilüfer Belediyespor'a plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.



Beşiktaş Safi Çimento'nun şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ikinci, Beykoz Belediyespor ise üçüncü oldu.





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