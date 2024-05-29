Göztepe kaptanı Atınç Nukan ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, takım kaptanı Atınç Nukan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe kaptanı Atınç Nukan ile yollarını ayırdı
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29 Mayıs 2024 17:56
Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda takımda yer almayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız her an unutulmazdı kaptan. Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Kaptan! Unutma, burası senin yuvan." ifadelerine yer verildi.

Atınç Nukan, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyiyordu.

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