Fenerbahçe Beko Wade Baldwin için harekete geçti

EuroLeague Final-Four'unda Panathinaikos'a elenen ve 4. olan Fenerbahçe Beko gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.



İLK HEDEF BELİRLENDİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv'in yıldızı Wade Baldwin için harekete geçti.



Haberin detaylarında Wade Baldwin'in, Fenerbahçe Beko'ya çok sıcak baktığı ve sözleşmesini feshetmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı söylendi.



30 MAÇA ÇIKTI



Maccabi Tel-Aviv formasıyla bu sezon EuroLeague'de 30 maça çıkan Wade Baldwin bu karşılaşmalarda 17.4 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.





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