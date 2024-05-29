Fenerbahçe Beko Wade Baldwin için harekete geçti

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko gözünü Wade Baldwin'e çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko Wade Baldwin için harekete geçti
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29 Mayıs 2024 19:09
EuroLeague Final-Four'unda Panathinaikos'a elenen ve 4. olan Fenerbahçe Beko gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.

İLK HEDEF BELİRLENDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv'in yıldızı Wade Baldwin için harekete geçti.

Haberin detaylarında Wade Baldwin'in, Fenerbahçe Beko'ya çok sıcak baktığı ve sözleşmesini feshetmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı söylendi.

30 MAÇA ÇIKTI

Maccabi Tel-Aviv formasıyla bu sezon EuroLeague'de 30 maça çıkan Wade Baldwin bu karşılaşmalarda 17.4 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.

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