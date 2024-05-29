Fenerbahçe Beko Wade Baldwin için harekete geçti

EuroLeague Final-Four'unda Panathinaikos'a elenen ve 4. olan Fenerbahçe Beko gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.
İLK HEDEF BELİRLENDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv'in yıldızı Wade Baldwin için harekete geçti.
Haberin detaylarında Wade Baldwin'in, Fenerbahçe Beko'ya çok sıcak baktığı ve sözleşmesini feshetmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı söylendi.
30 MAÇA ÇIKTI
Maccabi Tel-Aviv formasıyla bu sezon EuroLeague'de 30 maça çıkan Wade Baldwin bu karşılaşmalarda 17.4 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.
İLK HEDEF BELİRLENDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv'in yıldızı Wade Baldwin için harekete geçti.
Haberin detaylarında Wade Baldwin'in, Fenerbahçe Beko'ya çok sıcak baktığı ve sözleşmesini feshetmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı söylendi.
30 MAÇA ÇIKTI
Maccabi Tel-Aviv formasıyla bu sezon EuroLeague'de 30 maça çıkan Wade Baldwin bu karşılaşmalarda 17.4 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.
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