Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı

Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı
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29 Mayıs 2024 16:14
Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı.

Yarışlar, otizm, down ve mental branşı ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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