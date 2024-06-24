Ruud van Nistelrooy, MANU'ya geri dönüyor

Manchester United'ın efsane oyuncularından Ruud van Nistelrooy geleceği ile ilgili kararını verdi.



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Fabrizio Romano'nun haberine göre 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Manchester United'ın teknik kadrosuna geçmeye hazırlanıyor.



Haberin detaylarında 2 sezon önce PSV Eindhoven teknik direktörlüğünden ayrılan ve o zamandır boşta olan Nistelrooy'un, Erik ten Hag'ın teknik kadrosunda yer alacağı söylendi.



Ancak teknik kadroda hangi görevi üstleneceği ise söylenmedi.





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