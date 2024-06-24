Ruud van Nistelrooy, MANU'ya geri dönüyor

Manchester United'ın efsane isimlerinden Ruud van Nistelrooy, Erik ten Hag'ın yardımcısı olarak takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ruud van Nistelrooy, MANU'ya geri dönüyor
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24 Haziran 2024 16:47
Manchester United'ın efsane oyuncularından Ruud van Nistelrooy geleceği ile ilgili kararını verdi.

GERİ DÖNÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Manchester United'ın teknik kadrosuna geçmeye hazırlanıyor.

Haberin detaylarında 2 sezon önce PSV Eindhoven teknik direktörlüğünden ayrılan ve o zamandır boşta olan Nistelrooy'un, Erik ten Hag'ın teknik kadrosunda yer alacağı söylendi.

Ancak teknik kadroda hangi görevi üstleneceği ise söylenmedi.

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