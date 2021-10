Ruben Amorim: 'Beşiktaş öncesi tam kadro sahadayız'

Sporting teknik direktörü Ruben Amorim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesindeki lig maçına en güçlü kadrolarıyla çıkacaklarını açıkladı.



Vitoria maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, maça as kadrolarıyla çıkacaklarını belirterek rotasyon yapmayı düşünmediğini ve Beşiktaş'a karşı oynayacak oyuncuların sahada olacağını söyledi. Amorim basın toplantısında, "En iyi takım sahada olacak. Odak noktamız her zaman ligde şampiyonluk olmuştur ve her zaman bir sonraki maç... Vitoria güçlü bir takım, kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş maçına 3 günde toparlanmanın en iyi yolu lig maçını kazanmak ve sonra dinlenerek yeni bir ruhla diğer maça konsantre olmaktır." diye konuştu.



Beşiktaş maçına hazır tutmak için herhangi bir oyuncusunu dinlendirmeyeceğini açıklayan Amorim'in takımı Sporting, Portekiz Ligi'nde Benfica'nın 1 puan arkasında ve Porto'dan averaj eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.





