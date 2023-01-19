Ronaldo Mendes: 'Fenerbahçe'nin gücünü herkes biliyor'

Çaykur Rizespor'da Ronaldo Mendes, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Ronaldo Mendes, "İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe'nin gücünü herkes biliyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Duran toptan golü bulduk. Maç dengede gidiyordu. Golü yemeyecek gibiydi. Ufacık bir dikkatsizlik gole mal oldu. Tüm oyuncular, başı dik ayrıldı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şans bizimle değildi." dedi.



30 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Ne yazık ki geçen sezon üzücüydü ve küme düştük. Ben takıma katkı veremediğim için çok üzgündüm. Bu sene daha fazla katkı verebileceğimi düşünüyorum. Temel amacımız Süper Lig'e çıkmak. Evimizdeki maçları kazanabilirsek bu hedefimize ulaşacağız." diye tamamladı.





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