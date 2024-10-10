Ronaldinho futbola geri dönüyor!

Brezilyalı efsane Ronaldinho, ABD 3. Lig takımı Grenville'nin yeni sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ronaldinho futbola geri dönüyor!
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10 Ekim 2024 21:52
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, futbol kariyerine kulüp yöneticiliği yaparak devam etme kararı aldı.

Ronaldinho, ABD 3. Lig ekiplerinden Grenville'nin yeni sahibi oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, takımda forma da giyecek.

44 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde toplam 202 gol 171 asist bulunuyor.
 
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