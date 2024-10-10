Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, futbol kariyerine kulüp yöneticiliği yaparak devam etme kararı aldı.
Ronaldinho, ABD 3. Lig ekiplerinden Grenville'nin yeni sahibi oldu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, takımda forma da giyecek.
44 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde toplam 202 gol 171 asist bulunuyor.
Ronaldinho, ABD 3. Lig ekiplerinden Grenville'nin yeni sahibi oldu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, takımda forma da giyecek.
44 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde toplam 202 gol 171 asist bulunuyor.