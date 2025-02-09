İtalya Serie A 24. hafta karşılaşmasında Roma, Venezia deplasmanına konuk oldu. Roma, Pierluigi Penzo'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Roma'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Paulo Dybala attı.



Roma'nın devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson, yedek başladığı mücadelede 58. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan ekibinde milli futbolcu Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, bu galibiyetle birlikte ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Roma, ligde 34 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Venezia ise 16 puanda kaldı.



Roma, ligin bir sonraki haftasında Parma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Porto deplasmanında play-off mücadelesi verecek. Venezia, ligin bir sonraki haftasında Genoa deplasmanında puan mücadelesi verecek.



