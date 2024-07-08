Roma, Sörloth'u istedi; işte fiyatı

Roma, İspanya La Liga'da sezonun en çok gol atan ikinci futbolcusu olan Süper Lig'in eski gol kralı Alexander Sörloth'a kancayı attı.



İspanyol Relevo'da yer alan habere göre; Roma, serbest kalma maddesi 38 milyon euro olan Sörloth için Villarreal ile masaya oturdu. Villarreal ilk aşamada Sörloth için 35 milyon istedi.



Roma cephesi bu rakamı ödemeyemeyeceğini, bunun yerine anlaşmaya ortak mutabakata varılacak bir oyuncunun dahil edilebileceğini belirtti.



2019/20 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan 28 yaşındaki Norveçli golcü, Temmuz 2023'te 10 milyon euro bonservis karşılığı Leipzig'ten Villarreal'e transfer olmuştu.



Sörloth, geçen sezon 34 İspanya La Liga maçında 23 gol atıp 6 asist yaptı.





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