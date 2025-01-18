Roma, sahasında üç golle üç puanı aldı

İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Roma, sahasında Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, sahasında üç golle üç puanı aldı
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18 Ocak 2025 00:37
Son güncelleme 18 Ocak 2025 00:38
İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Roma, Genoa'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri dakika 25'te Artem Dovbyk, dakika 60'da El Shaarawy ve dakika 73'te Nicola Leali'nin kendi kalesine attığı golle geldi. Genoa'nın tek golünü ise dakika 33'te Patrizio Masini attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Zeki Çelik, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Angelino, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Roma, bu galibiyetin ardından puanını 27 yaptı. Genoa, 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Udinese deplasmanına gidecek. Genoa, Monza'yı konuk edecek.
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