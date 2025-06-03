Roma, Gasperini ile anlaştı!

Atalanta ile yollarını ayıran İtalyan Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'nin yeni adresi belli oldu.
Sky'ın haberine göre; Gasperini, İtalya Serie A ekibi Roma arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Gasperini, geçici bir süre için gelen Claudio Ranieri'nin yerine Roma'nın yeni teknik direktörü olacak.
3 YILLIK ANLAŞMA
Henüz imzalar atılmazken anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve hedefin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olacağı öğrenildi.
ATALANTA İLE NELER YAPTI!
67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Gian Piero Gasperini, Roma ile anlaşma sağladı. [Sky] pic.twitter.com/mvSYjLs8Y6
— Sporx (@sporx) June 3, 2025
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