Roma, Gasperini ile anlaştı!

Atalanta ile yollarını ayıran İtalyan teknik adam Gian Piero Gasperini, Roma ile anlaşma sağladı.

calendar 03 Haziran 2025 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Roma, Gasperini ile anlaştı!
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Atalanta ile yollarını ayıran İtalyan Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'nin yeni adresi belli oldu.

Sky'ın haberine göre; Gasperini, İtalya Serie A ekibi Roma arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Gasperini, geçici bir süre için gelen Claudio Ranieri'nin yerine Roma'nın yeni teknik direktörü olacak.

3 YILLIK ANLAŞMA



Henüz imzalar atılmazken anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve hedefin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olacağı öğrenildi.

ATALANTA İLE NELER YAPTI!

67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.


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