Roma, Gasperini ile anlaştı!

Atalanta ile yollarını ayıran İtalyan Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'nin yeni adresi belli oldu.



Sky'ın haberine göre; Gasperini, İtalya Serie A ekibi Roma arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Gasperini, geçici bir süre için gelen Claudio Ranieri'nin yerine Roma'nın yeni teknik direktörü olacak.



3 YILLIK ANLAŞMA

Gian Piero Gasperini, Roma ile anlaşma sağladı. [Sky] pic.twitter.com/mvSYjLs8Y6



— Sporx (@sporx) June 3, 2025

Henüz imzalar atılmazken anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve hedefin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olacağı öğrenildi.67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.