Roko Sikiric, CEV'in yeni başkanı seçildi

İtalya'nın Napoli kentindeki Castel Nuovo'da düzenlenen genel kurulda CEV Başkanlığı'na Roko Sikiric seçildi. Hırvat voleybol insanı, 2024-2028 yılları arasındaki dönem için göreve getirildi.
Yeni CEV Başkanı Sikiric, Avrupa Voleybol ailesinin üyelerinden 36 oy alarak ikinci turda çoğunluğu elde etti ve gelecek dört yıl boyunca voleybolda eski başkan Aleksandar Boricic'in ardından 1 numaralı isim oldu.
Yeni CEV Başkanı Sikiric, Avrupa Voleybol ailesinin üyelerinden 36 oy alarak ikinci turda çoğunluğu elde etti ve gelecek dört yıl boyunca voleybolda eski başkan Aleksandar Boricic'in ardından 1 numaralı isim oldu.
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