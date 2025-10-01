Benfica'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp çalıştırmayan Roger Schmidt'in yeni adresi Japonya oldu.



2024 yılının ağustos ayında Benfica'dan ayrılan Alman teknik adam, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi; ancak iki kulübün ilgisine teşekkür ederek olumsuz yanıt verdi.



Bir yıldan fazla süredir boşta olan Roger Schmidt, Japonya Ligi ile haziran 2026'ya kadar sürecek dokuz aylık bir sözleşme imzaladı.



Roger Schmidt'in, ligin özel danışmanı olarak görev yapacağı duyuruldu.



