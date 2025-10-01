01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Roger Schmidt'in yeni adresi Japonya

Kısa süre önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Roger Schmidt'in yeni adresi açıklandı.

calendar 01 Ekim 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Roger Schmidt'in yeni adresi Japonya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp çalıştırmayan Roger Schmidt'in yeni adresi Japonya oldu.

2024 yılının ağustos ayında Benfica'dan ayrılan Alman teknik adam, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi; ancak iki kulübün ilgisine teşekkür ederek olumsuz yanıt verdi.

Bir yıldan fazla süredir boşta olan Roger Schmidt, Japonya Ligi ile haziran 2026'ya kadar sürecek dokuz aylık bir sözleşme imzaladı.

Roger Schmidt'in, ligin özel danışmanı olarak görev yapacağı duyuruldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.