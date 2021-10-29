Rodrigue Beaubois: "EuroLeague'de kolay maç yok"

Anadolu Efes'te Fransız yıldız Rodrigue Beaubois Zalgiris Kaunas maçı ile ilgili görüşlerini aktardı.

, Fotoğraf; AA
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Rodrigue Beaubois: 'EuroLeague'de kolay maç yok'
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29 Ekim 2021 13:02
Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında 29 Ekim 2021, Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te Fransız yıldız Rodrigue Beaubois karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.

İşte Beaubois'in görüşleri:

"Zalgiris Kaunas'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Euroleague'de hiçbir maç kolay değil. Euroleague'de şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadığımızın farkındayız. Ama bu durumu tersine çevirip, kendi oyunumuzu oynamaya başlamalıyız. Özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde mutlaka kazanmak istiyoruz."


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