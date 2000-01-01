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"Rockets, Westbrook'u takas etmeye çalışacak" iddiası!

Bir NBA yöneticisine göre Houston Rockets, bu ölü sezonda Russell Westbrook'u takas etmeye çalışacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisine göre Houston Rockets, Russell Westbrook'u takas etmeye çalışacak.

İsmini açıklamayan NBA yöneticisi, Rockets'ın birkaç nedenden dolayı James Harden yerine, Westbrook'u takas etmeyi seçeceğine inanıyor.

New York Post'tan Marc Berman'a göre, mevzubahis NBA yöneticisi, şu açıklamaları yaptı:

"Harden ve Russ'ı bir arada tuttuklarını hayal bile edemiyorum. Russ, sadece bir takımdaki en iyi oyuncu olduğu zaman iyi oynayabiliyor ve Harden'ın da etrafında topu seven bir guard değil, şutörlere ihtiyacı var. Bence takas edilen, Russ olacak."

Rockets, 2019 yazında Chris Paul'u, Westbrook için Oklahoma City Thunder'a takas etmiş, ancak eski MVP, takımın NBA Finallerine ulaşmasına yardımcı olamamıştı.

Houston, playoffların ikinci turunda (4-1) Lakers'a yenilmiş ve Westbrook, sahanın her iki ucunda da sıkıntı çekmişti.


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