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Rockets, Durant için Alperen ve Thompson'dan vazgeçmeyecek

Houston Rockets, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i kadrosuna katma fikrine sıcak baksa da genç çekirdeğinden taviz vermeyi reddediyor.

calendar 17 Haziran 2025 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, Durant için Alperen ve Thompson'dan vazgeçmeyecek
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Houston Rockets, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i kadrosuna katma fikrine sıcak baksa da genç çekirdeğinden taviz vermeyi reddediyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, Rockets yönetimi, Phoenix Suns ile süren görüşmelerde Alperen Şengün ve Amen Thompson'ı takas paketi dışında tutma konusunda net bir tutum sergiliyor.

Lige yakın kaynaklar, Houston'ın Jalen Green ve 2025-26 sezonundaki 33.3 milyon dolarlık kontratını kapsayan bir teklif üzerinde durabileceğini belirtse de, Şengün ve Thompson takımın "dokunulmazları" olarak değerlendiriliyor.


Durant, Houston'a katılma konusunda istekli görünse de Rockets cephesi mevcut çekirdeğini korumakta kararlı. Şengün, geçtiğimiz sezon 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalarken, playofflarda bu rakamları 20.9 sayı ve 11.9 ribaunda çıkardı.

Thompson ise savunmadaki yükselişiyle dikkat çekti. Normal sezonda 14.1 sayı, 8.2 ribaund ve 3.8 asistle oynayan genç oyuncu, playofflarda performansını 15.7 sayı ve 1.7 top çalma ile yukarı taşıdı.

Jalen Green, normal sezonda 21.0 sayı ortalaması yakalasa da playofflarda verimlilik sorunları yaşadı. Suns'ın Green üzerine araştırmalar yaptığı, olası bir takasta başka bir takıma yönlendirme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

Phoenix Suns, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 11. sırada tamamlayarak playoff dışında kalmıştı. Takımın, Devin Booker'ı merkeze alarak kadroyu yeniden yapılandırmak istediği ve Durant için en yüksek karşılığı hedeflediği belirtiliyor.


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