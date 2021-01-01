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Robinson, "NBA'de savunma umursanmıyor" argümanına tepki gösterdi

Miami Heat guardı Duncan Robinson, NBA'in genel olarak savunmayı "umursamadığını" söyleyenleri eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Duncan Robinson, NBA'in genel olarak savunmayı "umursamadığını" söyleyenleri eleştirdi.

Birçok kişi, NBA'deki hücum rakamlarının patlama yapmasının sebebinin, ligin oyuncularının ve takımlarının savunma tarafındaki umursamamazlıklarından kaynaklandığını iddia ediyordu.

Robinson kısa süre önce kendi podcast'i The Long Shot'ın bir bölümünde bu fikri eleştirdi ve ekiplerin savunma için harcadığı zaman ve çaba miktarını ayrıntılı olarak açıklayarak, bazı oyuncuların savunma yetenekleri sayesinde para kazandıklarını belirtti:

"NBA'de savunma ile alakalı üzerinde durulan birçok nokta var. Saatlerce maç filmi çalışmaları, savunmalar, rotasyonlar, eşleşmeler ve bununla ilgili yoğun antrenmanlar...

Oyuncular, savunma tarafında üzerlerine düşenleri yapmadıkları takdirde, çoğu zaman bundan ötürü sorumlu tutulurlar. 'NBA'de kimse savunma yapmayı umursamıyor, bu yüzden her maç 20, 30 sayı atmak daha kolay' fikri, kesinlikle saçma.

NBA'de işleri sadece savunma yapmak olan ve bunun için hatrı sayılır derecede para kazanan birçok adam var. Yani bana NBA takımlarının, NBA koçlarının, NBA ofislerinin ve NBA oyuncularının savunma yapmayı umursamadığını söyleyemezsiniz. Bu kötü bir argüman."


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