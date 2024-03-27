Eski NBA oyuncusu Nate Robinson, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'i tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak nitelendiren Michael Beasley'yi eleştirdi.



GOAT tartışmalarına dahil olanlar arasına katılan Beasley, yakın zamanda 'The OG's' podcast'inde "Michael Jordan'ın GOAT olduğunu söyleyenlerin, nostaljiye tutunan insanlar olduğunu düşünüyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.



Robinson, Beasley'nin LeBron lehine yaptığı argümanı duyunca Instagram yorumlarında 35 yaşındaki eski oyuncu hakkında şu yorumu yaptı:



"Uyuşturucuyu bırak... Jordan'ın en iyisi olduğunu söylememizin nedeni gözlerimiz olması ve onun oyununun daha iyi olduğunu görebilmemiz. LeBron'a hayran olduğunuzu biliyoruz ve bu sorun değil, ancak Jordan bu dünyadaki her insanı kendisine özendirmiş ve ayakkabılarını giymesini sağlamıştı. Bugün bile kot pantolonla veya herhangi bir normal kıyafetle LeBron'un ayakkabılarını giyen tek kişi görmüyorum."



Beasley, Robinson'ın bu ifadelerine şöyle yanıt verdi: "Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Fikrime katılmamanı anlarım ama bu söylediklerin seni canlı yayında plank yaparken görmekten daha çok canımı yaktı."



Eski Lakers oyuncusunun "canlı yayındaki plank" ifadesi, Robinson'ın eski YouTuber ve yeni boksör Jake Paul'a karşı ringde aldığı kötü mağlubiyete gönderme niteliğindeydi.



Robinson 11 yıllık NBA kariyerinin çoğunu James'e karşı mücadele ederek geçirirken, Beasley ise 2018-19 sezonunda James'in takım arkadaşıydı.



