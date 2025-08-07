06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 07 Ağustos 2025 01:16 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 01:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe karşısında sahasında 2-1 kazanan Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, kendilerini Kadıköy'ün ambiyansına hazırlayacaklarını söyledi.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe eşleşmesi için daha önce güzel bir meydan okuma olacağını söylediğini hatırlattı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİNE CEVAP


Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz." sözleriyle ilgili de konuşan Robin van Persie, şunları söyledi:

"Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Ama bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz."

TUR ŞANSLARI

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını ve 1 golden daha fazlasını atmayı hak ettiklerini söyleyen Robin van Persie, oyuncularının çok iyi bir enerjiyle sahaya çıktığını dile getirdi..

İkinci yarıda enerjilerinin düştüğünün altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncularım çok çok iyi oynadı. Bunu görmek çok güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu çok iyiydi. İkinci yarıda ise zorlandık. Yine de ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık."açıklamasını yaptı. 



Tur şansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Robin van Persie, şunları söyledi:

"Her şey deplasmandaki maça bağlı. Fenerbahçe'yle Feyenoord'un tur şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maça bakarsak biz daha iyiydik. İlk yarıda 1'den fazla gol atabilirdik. Ama yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.