Portland Trail Blazers pivotu Robert Williams III'ün sağ dizinden ameliyat geçireceği ve dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirildi.



Blazers, Williams'ı geçtiğimiz Eylül ayında Jrue Holiday takası kapsamında Boston Celtics'ten kadrosuna katmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Blazers'ın ameliyat haberlerinden önce Williams'ı takas etmekle ilgilenen ekipler olduğunu belirtti.



Williams III bu sezon çıktığı altı maçta 6.8 sayı, 6.3 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.



