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Rizespor, Yusuf Demir ile ilgileniyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir ile ilgileniyor.

calendar 22 Haziran 2025 13:05
Fotoğraf: AA
Rizespor, Yusuf Demir ile ilgileniyor
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin son olarak Galatasaray forması giyen bir ismi gündemi aldı.

Rizedeyiz gazetesinin haberine göre, Rizespor Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ile ilgileniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 17 maçta 453 dakika sahada kalan Yusuf, 2 gol, 2 asist kaydetti. 

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