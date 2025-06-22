Rizespor, Yusuf Demir ile ilgileniyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin son olarak Galatasaray forması giyen bir ismi gündemi aldı.
Rizedeyiz gazetesinin haberine göre, Rizespor Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 17 maçta 453 dakika sahada kalan Yusuf, 2 gol, 2 asist kaydetti.
Rizedeyiz gazetesinin haberine göre, Rizespor Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 17 maçta 453 dakika sahada kalan Yusuf, 2 gol, 2 asist kaydetti.
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