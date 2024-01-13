Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Rizespor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Attila Mocsi attı.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 32 puana yükseldi. Adana Demirspor, 29 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.



25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.



32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.



37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.



53. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



81. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Shelvey'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Magomedaliev soluna yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.



Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Michut (Dk. 46 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), Akintola, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Emre Akbaba



Gol: Dk. 53 Mocsi (Çaykur Rizespor)



Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)



