Rizespor'dan İlhan Palut'a veda!

Rizespor: "Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." pic.twitter.com/a9VZjfaw3g



— Sporx (@sporx) November 30, 2025

Rizespor, görevinden ayrılan teknik direktör İlhan Palut için bir paylaşım yaptı.Rizespor'un açıklamasında, "Teşekkürler İlhan Palut; Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.49 yaşındaki İlhan Palut, Rizespor'un başında 96 maçta 1.33 puan ortalaması yakalamıştı.