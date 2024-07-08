Rizespor'da hedef üç transfer birden!

Giannis Papanikolaou ile Ali Sowe'yi kadrosuna katan Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un raporu ve scout ekibinin önerileri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
İkinci etap kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek olan Çaykur Rizespor, transferde de 3 ismi gündemine aldı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Serdar Aziz'in yanı sıra serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Emanuel Fernandes için girişimlere başladı.
Serdar Aziz ve 31 yaşındaki Umut Nayir için Fenerbahçe ile pazarlıkları sürdüren Karadeniz temsilcisi, serbest statüde bulunan 21 yaşındaki stoper Emanuel Fernandes'ten de cevabını beklediği öğrenildi. [Rizedeyiz]
İkinci etap kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek olan Çaykur Rizespor, transferde de 3 ismi gündemine aldı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Serdar Aziz'in yanı sıra serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Emanuel Fernandes için girişimlere başladı.
Serdar Aziz ve 31 yaşındaki Umut Nayir için Fenerbahçe ile pazarlıkları sürdüren Karadeniz temsilcisi, serbest statüde bulunan 21 yaşındaki stoper Emanuel Fernandes'ten de cevabını beklediği öğrenildi. [Rizedeyiz]
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