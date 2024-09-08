Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri döndü!

Hatayspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

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Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri döndü!
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08 Eylül 2024 20:06
Son güncelleme 08 Eylül 2024 22:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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