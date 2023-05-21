Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe maçında oynayacaklar'

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Çalımbay,dedi.Rıza Çalımbay, takımın yorgunluğu olup olmadığı yönünde gelen soruyu ise,diye yanıtladı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek,diye konuştu.Bu sezon üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Çalımbay,ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, Anadolu'dan üst üste üç kez Avrupa kupalarına katılan tek takım olduklarını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.Tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da devam edip etmeyeceğine yönelik soruyacevabını verdi.