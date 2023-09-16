Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers kazandı

İskoçya Premiership'in 5. haftasında Rangers, deplasmanda St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2023 16:30
İskoçya Premiership'in 5. haftasında Steven MacLean'ın ekibi St. Johnstone ile Michael Beale'nin yönettiği Rangers karşı karşıya geldi.

McDiarmid Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Rangers 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 16. dakikada Danilo ve 79. dakikada Rabbi Matondo kaydetti.

Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 9'a yükseltirken, St. Johnstone 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında St. Johnstone deplasmanda Hibernian'a konuk olurken, Rangers sahasında Motherwell'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery