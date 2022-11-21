Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oluyor

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta teknik direktörlük için Peter Bosz ismi öne çıkıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2022 16:58
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Glasgow Rangers'ta yeni teknik direktör belli oluyor.

İskoç basınında çıkan haberlere göre; Rangers, Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'u takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Bosz'un Rangers'taki görev için 1 numaralı aday olarak görüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 1 yıllık görev süresinin ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, Dünya Kupası arasına Celtic'in 9 puan gerisinde girmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ