Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oluyor

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Glasgow Rangers'ta yeni teknik direktör belli oluyor.
İskoç basınında çıkan haberlere göre; Rangers, Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'u takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Bosz'un Rangers'taki görev için 1 numaralı aday olarak görüldüğü belirtildi.
Yaklaşık 1 yıllık görev süresinin ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, Dünya Kupası arasına Celtic'in 9 puan gerisinde girmişti.
İskoç basınında çıkan haberlere göre; Rangers, Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'u takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Bosz'un Rangers'taki görev için 1 numaralı aday olarak görüldüğü belirtildi.
Yaklaşık 1 yıllık görev süresinin ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, Dünya Kupası arasına Celtic'in 9 puan gerisinde girmişti.
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