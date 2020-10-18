Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı penaltı değil

Göztepe - Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu. Rıdvan Dilmen bu pozisyonları yorumladı.



RIDVAN DİLMEN;



Kuralları ayırmak lazım, futbolu çirkinleştiren kurallar var. İnsan doğal halinden nasıl korunabilir? Ben, Atilla Karaoğlan olsam Ozan Tufan'ın yaptığına %70 faul verirdim, Halil ile olduğu pozisyonda gereksiz bir omuz vurdu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı %100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. VAR protokolleri değişecektir, mutlaka değişecektir. Tuhaf bir hakem yönetimi var, herkesi şaşırtıyorlar.