Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı penaltı değil

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı

Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı penaltı değil
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18 Ekim 2020 20:07
Göztepe - Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu. Rıdvan Dilmen bu pozisyonları yorumladı.

RIDVAN DİLMEN;

Kuralları ayırmak lazım, futbolu çirkinleştiren kurallar var. İnsan doğal halinden nasıl korunabilir? Ben, Atilla Karaoğlan olsam Ozan Tufan'ın yaptığına %70 faul verirdim, Halil ile olduğu pozisyonda gereksiz bir omuz vurdu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı %100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. VAR protokolleri değişecektir, mutlaka değişecektir. Tuhaf bir hakem yönetimi var, herkesi şaşırtıyorlar.


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