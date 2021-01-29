Rıdvan Dilmen: 'Diagne olsa, Galatasaray gol atabilirdi

Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu ve Sabri Sarıoğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçının 0-0 biten ilk yarısını değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

47 dakikadan 3 dakikalık özet görüntü çıkar. Maça, oyuna baktığımız zaman ise Türkiye Ligi çok sıradan lig gibi geliyor bana. Galatasaray ile Gaziantep arasında puan farkı 4. İlk hafta 3-1 kazandı Galatasaray. 1-0 Gaziantep kazansaydı, önde olurdu. Gaziantep sezon başından beri bekliyor, rakip geliyor. Ondan sonra Maxim vs. çabuk oyuncularıyla pozisyon buluyor. İlk 15 dakika yapamadılar ama ilk tehditten sonra Galatasaraylı oyuncular önde baskıyı yapamayıp 'Eyvah' dediler. Bu 'Eyvah' Galatasaray'ın oyununu bozdu. Gaziantep, top rakipteyken 5'li oynuyor ama 3 gol var, 3'ü de ofsayt. Bekliyor, 5'li oynuyorsun, arkaya sarkmaması lazım adamın, sarkıyor, atıyor. 1 defa düşmez. Onyekuru girer. Mümkün olduğu Taylan'ın olduğu bölgeden isabetli pas atacak oyuncular lazım. Anında bu pası vereceksin. 1 saniye gecikince ofsayt oluyor. Gaziantep'in de 3-4 gol olacak şutları var. Türkiye Ligi'nde Galatasaray ile Gaziantep arasında 4 puan varsa ve 4. sıradaki Gaziantep kontratak dışında bir şey oynamıyorsa bu lig sıradandır.



Galatasaray'ın gol atması için kenarlardan gelmesi lazım. Diagne olsa skor bulabilirdi Galatasaray. Tek silahı savunma arkasına atılacak toplar. İlk topları Arda da alabilir. Pasları atabilir oradan. Galatasaray, ikinci yarı başında minimum 1 oyuncu değiştirir.



TUGAY KERİMOĞLU



Arayışta olan Galatasaray ama pozisyon üretkenliği fazla değil. İyi kapanan, kontra atak düşüncesi Gaziantep'te. Baskı fazlasıyla hissedilecek. Gaziantep aynı devam edecek, değişiklikler ön plana çıkacak. Galatasaray'da bir Onyekuru hamlesi olabilir.



SABRİ SARIOĞLU



Galatasaray topa sahip oldu ama üretkenlikte zenginliği sahaya yansıtamadı. Boşlukları bulamadı, defans arkasına koşular ile pozisyon üretmeye çalıştı. Gaziantep FK ofsayt taktiği denedi ve şu ana kadar başarılı oldu. Net gol pozisyonu bakımından Antep etkili oldu, Muslera faktörü öne çıktı. Bir kalecinin takımı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.