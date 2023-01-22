Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş'ın Ferdi'si!'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kadrodaki jokerinin Tayfur Bingöl olduğunu belirtti.



Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek, sol bek, kanat, merkez orta saha gibi oynamasını örnekleyen Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş kendine bir tane Ferdi Kadıoğlu buldu; Tayfur Bingöl." dedi.



Dilmen, "Bugün sol önde oynuyor mesela çünkü önünde ligin etkili silahlarından biri olan Onur Bulut var." yorumunu ypatı.





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