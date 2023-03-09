Richarlison'dan Conte'ye sert tepki

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison, Milan'a elendikleri Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından teknik direktör Antonio Conte'yi sert bir şekilde eleştirdi.



Sezon başında 57 milyon euro karşılığında Everton'dan Tottenham'a gelen, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de oynamadığı için Conte'ye tepki gösterdi.



Richarlison yaptığı açıklamada "Açıkçası neden kaldığımı anlamadım. West Ham United ve Chelsea maçlarında iyi oynadım, Wolverhampton karşılaşmasında beş dakika görev yapabildim! 'Neden?' diye sorduğumda ise Conte cevap vermedi. Milan maçı öncesi Conte testlerden geçmemi istedi. Testleri geçebilmem halinde Milan maçında oynayacağım söylendi. Fakat Milan maçına yine yedek başladı. Anlamak çok güç. Ben oynamak istiyorum." dedi.



İtalyan teknik adam Conte ile ilgili sözlerine devam eden Richarlison "Conte bakalım bu kez neler söyleyecek! Karşısında aptal yok! Oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu sezon benim adıma berbat geçti. Sakatlıklar yaşadım ama sahaya çıktığımda formam için canımı ortaya koyarım. Bence oynamam gerekiyordu ama bunun için asla ağlayamam" açıklamasını yaptı.



Bu sezon Tottenham'da toplam 25 resmi maçta 1122 dakika forma giyen Richarlison, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Richarlison, bu sezon 17 Premier Lig maçında gol atmayı başaramadı.





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