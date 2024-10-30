Ricardo Quaresma: 'Beşiktaş'a dönmek istiyorum, bekliyorum'

Beşiktaş'ın efsane isimlerincen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek itediğini açıkladı.
Son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşınbdaki Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camisına mesaj gönderdi.
Ricardo Quaresma açıklamasında "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.
QUARESMA'NIN SON YILLARI
Beşiktaş'a 2010 yılında imza atan ve üç sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.
Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.
Son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşınbdaki Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camisına mesaj gönderdi.
Ricardo Quaresma açıklamasında "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.
QUARESMA'NIN SON YILLARI
Beşiktaş'a 2010 yılında imza atan ve üç sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.
Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.