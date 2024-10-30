Ricardo Quaresma: "Beşiktaş'a dönmek istiyorum, bekliyorum"

Beşiktaş Kulübü'nde iki dönem forma giyen 41 yaşındaki Ricardo Quaresma, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Ricardo Quaresma: 'Beşiktaş'a dönmek istiyorum, bekliyorum'
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30 Ekim 2024 14:45
Son güncelleme 30 Ekim 2024 14:51
Beşiktaş'ın efsane isimlerincen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek itediğini açıkladı.

Son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşınbdaki Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camisına mesaj gönderdi.

Ricardo Quaresma açıklamasında "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.

QUARESMA'NIN SON YILLARI

Beşiktaş'a 2010 yılında imza atan ve üç sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.

Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.

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