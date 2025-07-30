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Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'da yıldız golcü Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu.

calendar 30 Temmuz 2025 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan ve yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek olan Sivasspor'da Rey Manaj ile yollar ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Sharjah, 28 yaşındaki Arnavut forvet Rey Manaj'ı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Al-Sharjah Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SİVASSPOR KARİYERİ

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabakada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.

 

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