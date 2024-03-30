Reeder Samsunspor küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.
Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.
Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.