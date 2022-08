Recep Uçar: 'Sadece sahada yarışılabilir'

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, "Biz bekleyerek oynamadık. Kazanmak için oynadık." dedi.



Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, kulüpleri açısından tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek "Süper Lig'de ilk maçımızdı. O yönden bizim için değerli bir maçtı. Benim kendim ve oyucularım adına özel bir maçtı. Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de yer aldım. Geçen seneden 5 oyuncumuz, toplamda 7 tanede oyuncumuz ilk defa yer aldı. Özel bir gündü." dedi.



"Kadıköy'de devre arasına 2-1 girmek zordur"



Maç sonucuyla ilgili, "Sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç." ifadesini kullanan Uçar, şöyle devam etti:



"Biz buraya sadece kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Birçok insanın beklentisi, belki Ümraniyespor'un Kadıköy'e gittiğinde savunma yapıp kontrayla gol arayacağıydı. Bizim amacımız tamamen farklıydı. Bunun birinci dakikada sinyalini verdik. Geraldo'nun pozisyonunda, maalesef 17. dakikada bizim Glumac'ın dışarıda olduğu bölümde, kornerden oluşan penaltı sonrası gelen gol bizi etkiledi. Sonrasında oyundan düşmedik. Oyun olarak ciddi pozisyonlar ürettik. Duran toplardan açıkçası Fenerbahçe'yi analiz etmiştik. Duran toptan bulduğumuz gol ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Uzatmalarda gol yedik. Duran topun devamını almamıza rağmen geçiş golü yedik. Kadıköy'de devre arasına 2-1 girmek zordur. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamak için çıktık. Maçın genelinden memnunum ama ikinci yarının ilk 20 dakikasından memnun değilim. Biraz futbol şansı bizden yana oldu. Sonrasında duran toptan bulduğumuz gol ve yine gol aramaya devam ettik. 73'te öne geçtik, son dakikalara kadar da koruduk. Uzatmada yediğimiz golle buradan bir puanla ayrılıyoruz. Ciddi anlamda karakter koyan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum."



Çok zor bir fikstürleri olduğunu, Antalyaspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzon ile oynayacaklarını aktaran Uçar, "Oyunculardan beklentim, kendi oyununu oynamaya çalışan, değer katan bir takımı izlettirebilmeyi sağlamaları. Bunun kısmen izlenimini verdik. Aldığımız bir puan sevindirici ama sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç. 1 puan alıp kapatıyoruz." şeklinde konuştu.



"Dördüncü golü arayan takımdık"



Oyun anlayışlarına da değinen Uçar, teknik direktör olarak oyunun her anıyla ilgili müdahalede bulunmak istediğini ve böyle başarılı olabileceğini dile getirerek, "Valentin ve Geraldo farklı oyuncular. Ben biraz o bölümlerde oyunun elimizden kaydığını düşündüğümde, üç değişiklik yaparak dinamizm getirmeye çalıştım. Oradan da 3-2'lik galibiyeti yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'nin bu maça kadar 9 maç yaptığına ve bu takımların hepsinin bekleyerek oynadığına dikkati çeken Recep Uçar, şöyle devam etti:



"Biz bekleyerek oynamadık. Kazanmak için oynadık. 90+2'de gol yiyen takım demoralize olur, geriye çekilir ama biz dördüncü golü arayan takımdık. Fenerbahçe diğer maçlara oranla Lincoln'ü daha ofansif oynatarak başladı. Fenerbahçe'nin en belirgin özelliği topun rakipte olduğu bölümlerde ön taraf baskı yapması. Bu takımlar, arkada boşluklar verebilirler. Önemli olan bunları kullanabilmek. Oyunun yönünü daha çabuk değiştirebilseydik oyun daha farklı yere gidebilirdi. Büyük takımlar böyle oynamak zorunda. Bizlerin gibi takımlar da bu baskılardan çıkıp bu alanları ne kadar değerlendirebilirse o kadar var olabiliyorsunuz."





"Yarışabileceğimiz tek yer saha"



Recep Uçar, burada oyuncularıyla beraber sadece oyuna konsantre olabilmeyi amaçladığını ve büyük bir camia olmadıklarını aktararak, "Ne camia, ne taraftar, ne ekonomik gücümüz var. Rakiplerle yarışabilecek seviyede değiliz. Yarışabileceğimiz tek yer saha. Oyunu geliştirebilirsek burada var olacağız. Bu oyunu geliştirerek her maçta, her platformda tamamen kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini de kullandı.





