Recep Niyaz: "Oyunumuzu geliştirmeliyiz"

Gaziantep FK forması giyen Recep Niyaz, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Recep Niyaz: 'Oyunumuzu geliştirmeliyiz'
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14 Ocak 2022 23:09
Gaziantep FK forması giyen Recep Niyaz, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Recep Niyaz "Ahmet Çalık'ın ailesine büyük sabır diliyorum. Takım arkadaşımdı, biz fazlasıyla etkilendik, ailesini düşünemiyorum. Allah yakınlarına sabır versin." dedi.

Karşılaşma hakkında konuşan Recep Niyaz "Top kazandığımızda biraz daha oyunu geliştirmeliyiz. Beşiktaş evinde üstün oynadı ama kritik noktalarda kazanabileceğimiz bir maçtı. Lig sıkışık, bu maçı unutup Malatyaspor maçına hazırlanmalıyız. İyi bir çıkışımız vardı ama bu mağlubiyet bizi kötüye götürmeyecek. Kısa sürede toparlanacağız ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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